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Ожидавшая двойню женщина родила аномально гигантского ребенка

Новости. Общество
19:10, 29 Апреля 2021
фото: @scott_joy_01
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21-летняя британка, ожидавшая двойню, родила аномально гигантскую девочку.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Эмбер Камберленд (Amber Cumberland) из Астона, Оксфордшир, забеременела осенью 2020 года, и к апрелю ее живот вырос до таких размеров, что врачи посчитали, будто женщина ожидает двойню.

Хотя на УЗИ был виден только один ребенок, доктора все равно были уверены, что Камберленд родит близнецов. «Врачи так часто говорили об этом, что мы с мужем почти поверили в существование „спрятавшегося“ близнеца», — вспоминала женщина.

Однако, когда 16 апреля состоялись роды, на свет появилась одна девочка весом почти 5,8 килограмма. Это вторая по весу девочка, родившаяся в Великобритании. В 2012 году был зарегистрирован младенец женского пола весом 6,4 килограмма.

«Мы рады, что Эмилия была одна, она абсолютно здорова», — поделились впечатлениями счастливые родители.

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