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Ожирение может быть заразным, считает врач

Новости. Общество
19:40, 23 Января 2020
фото: © pixabay
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Ожирение – не инфекционное заболевание и не может передаваться от человека к человеку. Однако бывают исключения.

Более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим различные заболевания, сообщает радио Sputnik со ссылкой на Роспотребнадзор.

Главными причинами ожирения считаются недостаточная физическая активность и низкая культура питания.

Однако есть и более специфическая причина набора лишнего веса, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", – отметил врач.

Такое поведение можно встретить в компаниях, где приняты застолья – "за компанию" человек получает лишние килограммы. По словам диетолога, особым случаем является набор веса будущими отцами.

"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", – считает Гинзбург.

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Комментарии

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Беня
2020-01-23 21:04:29
Все это фигня. Это наглое нарушение прав жирняков. Они не виноваты с то шо они такие. Они на самом деле добрые, хрупкие и ранимые. На самом деле в ожирении бедных россиян виноваты:
1 Кровавый Сталин
2 проклятые коммуняки
3 потусторонние энергитические инфернальные сущности.
Хотя на самом деле п. 1-2 это п. 3 :)
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