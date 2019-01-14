Пакет со снегом проверили оперативники в Петрозаводске

Оперативные службы два раза проверяли подозрительные предметы в столице Карелии.

По данным ЕДДС, 13 января в 17.02 на ул. Мелентьевой у домов 43А и 43Б был обнаружен предмет, похожий на гранату. На место выезжали оперативники.

"Проверено: муляж гранаты Ф-1. Опасности нет", - отметили в ЕДДС.

Позже в этот же день на ул. Калинина у подъезда дома № 26 нашли подозрительный пакет.

"Работали оперативные службы. Проверено: в пакете снег. Опасности нет", - уточняется в сообщении.