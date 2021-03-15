Паленой водкой торговали в гаражах в городе бумажников в Карелии

В Кондопоге семейная пара торговала нелегальным алкоголем и сигаретами в гаражах.

Сотрудникам Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кондопожскому району поступила оперативная информация о продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции. Оперативники выяснили, что к незаконной деятельности причастна группа из 4 человек, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что поставки производились из Санкт-Петербурга. Незаконный бизнес организовала семейная пара, которая в собственных гаражах обустроила торговые точки. Перевозкой занимался их знакомый, 38-летний местный житель, поставщиком выступил житель северной столицы.

Правоохранители выяснили, что с целью конспирации пункты продажи открывались лишь в определенные часы. Проверенным клиентам нелегальные товары доставлялись до дома.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией провели обыски гаражных боксов. В результате было изъято 47 тысяч пачек сигарет различных марок, 700 литров бутилированной алкогольной продукции и 1 300 литров спирта.

В настоящее время проводится криминалистическое исследование изъятого, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.