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Паленой водкой торговали в гаражах в городе бумажников в Карелии

Новости. Криминал
16:02, 16 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин
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В Кондопоге семейная пара торговала нелегальным алкоголем и сигаретами в гаражах.

Сотрудникам Отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кондопожскому району поступила оперативная информация о продаже немаркированной алкогольной и табачной продукции. Оперативники выяснили, что к незаконной деятельности причастна группа из 4 человек, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что поставки производились из Санкт-Петербурга. Незаконный бизнес организовала семейная пара, которая в собственных гаражах обустроила торговые точки. Перевозкой занимался их знакомый, 38-летний местный житель, поставщиком выступил житель северной столицы.

Правоохранители выяснили, что с целью конспирации пункты продажи открывались лишь в определенные часы. Проверенным клиентам нелегальные товары доставлялись до дома.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией провели обыски гаражных боксов. В результате было изъято 47 тысяч пачек сигарет различных марок, 700 литров бутилированной алкогольной продукции и 1 300 литров спирта.

В настоящее время проводится криминалистическое исследование изъятого, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-16 16:41:33
Этому бизнесу уже лет 30!!!! Ни конца, ни края не видно! ОРГАНЫ чем занимаются? Раньше, лет 30 взад, ВСЕ боялись торговать...
кир
2021-03-16 16:36:26
Были убиты при задержании. Типовой сценарий. Ничего они не боятся, кроме смерти.
Гость
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