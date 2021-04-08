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Палитру Грузии можно увидеть в музее ИЗО Карелии

Новости. Культура
18:40, 09 Апреля 2021
фото: © Музей ИЗО Карелии
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Общество грузинской культуры Карелии приглашает жителей и гостей Петрозаводска на выставку «Палитра Грузии V», сообщили в администрации города.

В Музее изобразительных искусств Республики Карелия 9 апреля начнет работу выставка «Палитра Грузии V». Посетителям откроется возможность увидеть развитие современного художественного течения страны и сотрудничество мастеров разных поколений. Экспозиция объединила грузинских авторов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Выставка будет доступна до 30 мая. В числе её организаторов – Карельское региональное отделение «Общества грузинской культуры», которое в этом году празднует своё 25-летие.

Экспозиция приурочена к юбилею организации. На протяжении многих лет Общество грузинской культуры ведет культурно-просветительскую деятельность в Карелии: организует и проводит недели грузинской культуры, музыкальные концерты и художественные выставки.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-09 18:55:33
Все они прикрываются культурой.
Гость
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