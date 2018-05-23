Паломнический сезон начался на Валааме в Карелии

Каждый сезон на святой остров прибывают тысячи богомольцев, сообщается на сайте обители.

"Радостно, когда приезжают паломники, - говорит епископ Троицкий Панкратий, Игумен Валаамского монастыря, – люди едут не просто в монастырь, а, прежде всего, к святыням, ищут утешения, духовной поддержки".

Летом, в связи с наплывом паломников и гостей, возрастает нагрузка на все службы монастыря, на братию в священном сане. Приезжающие хотят исповедаться, причаститься. Сотни людей ежедневно. И каждого иеромонах обязан исповедать, с каждым откровенно побеседовать, уделить хотя бы несколько минут. Бывает, исповедь продолжается до глубокой ночи.

Нынешним летом на Валааме ожидают около 100 тыс. туристов из России, Финляндии, Германии, Франции, Англии и Японии.