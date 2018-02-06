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Новости. Общество
22:00, 06 Февраля 2018

Памела Андерсон заявила, что французский любовник помогает ей пережить менопаузу

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Памела пролила свет на свои непростые отношения с французским футболистом Адилем Рами, который младше неё на 18 лет.

Как оказалось, он нужен ей для того, чтобы спокойно пережить менопаузу. Сам же молодой любовник использует любой повод, чтобы заявить о своём восхищении звездой "Спасателей Малибу", называя её самой сексуальной женщиной в мире, пишет Лайф со ссылкой на the Sun.

Памела была замужем четыре раза и имеет двух взрослых сыновей, 21-летнего актёра Брэндона и 20-летнего музыканта Дилана. Адиль уже познакомился с ними. Специально для этого он прилетел из Франции в Лос-Анджелес. По информации СМИ, 32-летний Адиль отлично поладил с обоими парнями.

Памела и Адиль познакомились весной 2017 года на Каннском кинофестивале, а чуть позже она переехала к новому возлюбленному и даже сдала в аренду свой особняк в США. Ранее Памела уже рассказывала, что её устраивает жизнь на юге Франции, так как большую часть своего времени она посвящает тому, что для неё действительно важно. Недавно она была замечена в магазине ювелирных изделий Chrome Hearts, где она покупала обручальные кольца.

Адиль Рами — футболист. Прошлый сезон он отыграл за "Севилью", ранее выступал за "Милан" и "Валенсию". Он является защитником сборной Франции. У Рами также есть ребёнок от модели Сидони Бьемон.

 

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