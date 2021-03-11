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Памятник архитектуры XIX века в Петрозаводске продают через сайт бесплатных объявлений

Новости. Общество
15:40, 12 Марта 2021
фото: Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия
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Одно из зданий квартала исторической застройки Петрозаводска, включенное в реестр объектов культурного наследия, выставлено на продажу через сайт объявлений Авито.

Объявление разместило одно их агентств по продаже недвижимости.

Объект сделки – двухэтажное здание 1889 года постройки на ул. Федосовой. Оно было построено для размещения психиатрической больницы, а в конце ХХ - начале ХХI веков там работал наркологический диспансер.

В объявлении указано, что эта постройка является памятником архитектуры, и потенциальный покупатель будет иметь право на компенсацию до 70% затрат на ремонт здания из республиканского бюджета.

О планируемой цене продажи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ромео
2021-03-12 16:19:11
самое место для Агрикалчи
театральный критик
2021-03-12 16:58:29
ромео, наташка новые ботиночки запачкает
David .
2021-03-12 15:48:17
кирка, знакомо? Там ты впервые встретил "кота". Очень скрепоносное место! :)
театральный критик
2021-03-12 16:25:37
Davidишка, ты там по соседству трупы сортируешь и столы после разделки моешь. На большее не способен.
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