Памятник архитектуры XIX века в Петрозаводске продают через сайт бесплатных объявлений

Одно из зданий квартала исторической застройки Петрозаводска, включенное в реестр объектов культурного наследия, выставлено на продажу через сайт объявлений Авито.

Объявление разместило одно их агентств по продаже недвижимости.

Объект сделки – двухэтажное здание 1889 года постройки на ул. Федосовой. Оно было построено для размещения психиатрической больницы, а в конце ХХ - начале ХХI веков там работал наркологический диспансер.

В объявлении указано, что эта постройка является памятником архитектуры, и потенциальный покупатель будет иметь право на компенсацию до 70% затрат на ремонт здания из республиканского бюджета.

О планируемой цене продажи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".