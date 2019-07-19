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Новости. Общество
17:40, 19 Июля 2019
фото: sportptz.com

Памятную доску организатору шахматного движения Карелии повесят на дом в центре города

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Мемориальный знак в честь известного шахматиста появится в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Торжественная церемония, посвященная открытию памятной доски организатору шахматного движения Карелии Федору Машарову, состоится в центре города.

На доме №11 по проспекту Ленина будет открыт мемориальный знак в честь проживавшего здесь основателя объединения шахматистов Карелии, известного военачальника, участника четырех войн Федора Федоровича Машарова.

Инициатором установки памятной доски стала республиканская Федерация шахмат. Церемония открытия мемориального знака - одно из событий Шахматного форума "Карельская сказка", который включает соревнования этапа Детского кубка России и Открытого кубка Карелии - Этапа Кубка Северо-Западного федерального округа.

Подробнее о прославленном шахматисте и военачальнике - на сайте "Петрозаводск спортивный". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-07-19 19:31:43
Сомнительный персонаж. В Первую Мировую сдался в плен германцам, потом воевал на стороне большевиков, стрелял в белогвардейских офицеров, потом при штабе , потом шахматами занимался. Очень сомнительный персонаж. И биография весьма сомнительная.
кир
2019-07-19 19:09:13
Незачем. Везде превозносится культ мертвых и нет культа живых. Лучше бы для ещё временно живых безопасный переход сделали через смертельно опасную железную дорогу на Достоевского.
Гость
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