Памятную доску организатору шахматного движения Карелии повесят на дом в центре города

Мемориальный знак в честь известного шахматиста появится в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Торжественная церемония, посвященная открытию памятной доски организатору шахматного движения Карелии Федору Машарову, состоится в центре города.

На доме №11 по проспекту Ленина будет открыт мемориальный знак в честь проживавшего здесь основателя объединения шахматистов Карелии, известного военачальника, участника четырех войн Федора Федоровича Машарова.

Инициатором установки памятной доски стала республиканская Федерация шахмат. Церемония открытия мемориального знака - одно из событий Шахматного форума "Карельская сказка", который включает соревнования этапа Детского кубка России и Открытого кубка Карелии - Этапа Кубка Северо-Западного федерального округа.

Подробнее о прославленном шахматисте и военачальнике - на сайте "Петрозаводск спортивный".