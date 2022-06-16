Памятный знак первому пожарному роботу в СССР открыт в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии состоялось открытие памятного знака первому пожарному роботу в СССР.

Памятный знак установлен у входа в Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» на Заводской улице в Петрозаводске. Об этом информирует мэр карельской столицы Владимир Любарский.

«Этот агрегат был создан карельскими специалистами в 1984 году. Он защищал памятники деревянного зодчества на острове Кижи, а уже спустя 2 года был отправлен для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Этот робот дал дорогу развитию нового научно-технического направления — пожарной робототехники», — сообщил Владимир Любарский.

Роботы, произведенные сотрудниками центра пожарной робототехники «ЭФЭР» в Петрозаводске, защищают крупные предприятия, спортивные сооружения и торговые центры.

Ранее сообщалось, что открытие памятного знака приурочено к дате создания первого пожарного робота в стране — 18 июня 1984 года. В этот день на постоянное дежурство по защите памятников деревянного зодчества на острове Кижи заступил первый пожарный робот, созданный местными специалистами.

Памятный знак представляет собой макет первого пожарного робота в натуральную величину. Он выполнен как единая конструкция с основанием. В основании памятного знака имеется табличка с текстом: «Первый пожарный робот в СССР. 1984 — Создан для защиты музея-заповедника „Кижи“. 1986 — Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».