Пандемия коронавируса забрала жизни еще пяти человек в Карелии

Общее число жертв пандемии в республике официально достигло 1234 человек.

Согласно официальным данным на десятое декабря, за сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1234 человек. Об этом сообщается в соцсети на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 91336 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11009 детей.

За прошедшие сутки выявлены 74 инфицированных (0 — дети), из них непривитых — 63 (85,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 599 пациентов, в состоянии средней тяжести — 536 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 87031 человек, за последние сутки — 142.