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Пандемия коронавируса забрала жизни еще пяти человек в Карелии

Новости. Общество
09:16, 10 Января 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Общее число жертв пандемии в республике официально достигло 1234 человек.

Согласно официальным данным на десятое декабря, за сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1234 человек. Об этом сообщается в соцсети на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 91336 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11009 детей.

За прошедшие сутки выявлены 74 инфицированных (0 — дети), из них непривитых — 63 (85,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 599 пациентов, в состоянии средней тяжести — 536 человек, в тяжёлом — 56 (из них непривитых — 55). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 87031 человек, за последние сутки — 142.

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Комментарии

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Ольга
2022-01-10 13:37:56
Да, печально,когда медицина и многое другое уже ниже плинтуса.... будет только хуже,но из "бункера" это не видно,к сожалению....
Leopol'd
2022-01-10 11:08:10
Вы уже пишите правдиво. 50 человек в месяц, на всю Карелию. Всего порядка 1000 человек в месяц умирают. Уже не впечатляет...
Согласно официальным цифрам, во все "доковидные" годы, примерно 50 человек на 100000 умирали от болезней органов дыхания. Но тогда это не вызывало истерии в СМИ. Эти цифры тоже теперь стараются не упоминать.
Ники
2022-01-10 10:25:40
Мне так ясно , на медицину надежды нет , каждый выживает сам .
Гость
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