Панин объяснил свои слова о ненависти к России

Актер отметил, что очень хочет, чтобы русские люди жили хорошо, уточнив, что для начала нужно "не выбрасывать мусор на дорогу из окна своей машины".

Алексей Панин объяснил своё высказывание о ненависти к России. Актёр написал очередной пост в Instagram, где сообщил, что в русском языке слово "ненавижу" имеет "множество значений", в том числе его можно трактовать как "отвращение".

"Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда! Посмотрите на всё это дерьмо, которое сейчас появилось из-под снега! Разве я не прав?! Я испытываю отвращение к людям, которые призывают уничтожать геев и лесбиянок. Да что там геев, в нашей стране, к сожалению, даже к больным ДЦП некоторые относятся, как к прокажённым. Только скудоумные люди могут себя так вести. Это позор! Про человеческую ненависть друг к другу в соцсетях я вообще молчу", - написал Панин.

Он добавил, что "всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми".

"А меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды. Обвинить в точности в том, против чего я всегда выступал!", - возмутился Панин.

"Видимо, у этих людей, кто пытается это делать, в голове действительно плавленый сырок, а не мозг. Я попал в точку!" — написал он.

"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но это моё мнение! Дай Бог, чтобы я был не прав!". - сказал актер.

Ранее сообщалось, что Панин 20 марта опубликовал пост в Instagram, в котором признался, что ненавидит свою страну, так как она, по его мнению, "грязная, уголовная и гомофобная".

После этого адвокат Александр Сергеев написал на актёра заявление. За негативные высказывания о стране Панину может грозить уголовная ответственность, сообщалось в прессе.