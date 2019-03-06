Пансионат на 200 мест планируют создать в Карелии за счет государственно-частного партнерства

В Министерстве экономического развития и промышленности Карелии рассмотрели проект по созданию пансионата санаторного типа, рассчитанного до 200 постояльцев.

Формат проекта, который намерена реализовать предприниматель Наталья Орлова, подразумевает государственно-частное партнерство, то есть использование имущества, находящегося в госсобственности. Потенциальные объекты, подходящие для использования, есть в поселке Салми, Питкярантского района.

"Министерству имущественных и земельных отношений и Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики дано поручение рассмотреть возможность предоставления данных объектов для реализации проекта", - рассказали в пресс-службе Минэка Карелии.

Кроме того, в качестве предложения потенциальным инвесторам будет подготовлена презентация проекта. Ее планируют разместить на инвестиционном портале региона.