Пансионат на 200 мест планируют создать в Карелии за счет государственно-частного партнерства
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В Министерстве экономического развития и промышленности Карелии рассмотрели проект по созданию пансионата санаторного типа, рассчитанного до 200 постояльцев.
Формат проекта, который намерена реализовать предприниматель Наталья Орлова, подразумевает государственно-частное партнерство, то есть использование имущества, находящегося в госсобственности. Потенциальные объекты, подходящие для использования, есть в поселке Салми, Питкярантского района.
"Министерству имущественных и земельных отношений и Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики дано поручение рассмотреть возможность предоставления данных объектов для реализации проекта", - рассказали в пресс-службе Минэка Карелии.
Кроме того, в качестве предложения потенциальным инвесторам будет подготовлена презентация проекта. Ее планируют разместить на инвестиционном портале региона.
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