Энергетики проводят акцию по списанию долгов в Карелии

С 1 по 30 ноября 2019 года Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" в Карелии проводит акцию по списанию пени при единовременной оплате суммы долга за горячую воду и отопление в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районам.

"У потребителей ПАО "ТГК-1" в Петрозаводске, Пряжинском и Прионежском районах появилась возможность оплатить задолженность за горячую воду и тепло с 1 по 30 ноября, и ПАО "ТГК-1" спишет ранее начисленные пени, – отмечает начальник Управления по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Анна Ригина. – Акция по прощению пеней запущена для того, чтобы жители, единовременно погасив свою задолженность за тепловую энергию, смогли выйти на последующую оплату за коммунальный ресурс без долгов".

Свою выгоду потребители увидят в квитанции за декабрь 2019 года. В графе "Пени" будет стоять ноль.

В 2018 году в акции приняли участие около 3 тысяч абонентов. Общая сумма погашенной задолженности составила 26 млн рублей.