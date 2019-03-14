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Новости. Общество
11:20, 14 Марта 2019

"ПапаМамаРалли-2019": остался один день

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В автошколе "Престиж" 15 марта в очередной раз пройдут весенние соревнования для настоящих автоледи и автоджентльменов, а также их детей – "ПапаМамаРалли-2019".

"Автопапы", "Автомамы" и "Автодети" будут вместе соревноваться  в веселых конкурсах и отвечать на вопросы викторин. Ассортимент основных испытаний уже сложился и традиционно будет включать в себя фигурное вождение, установку кресла и упаковку багажа, оказание первой помощи, знание ПДД и правил безопасности на улице. Тем не менее, чтобы добавить остроты, организаторы приготовили участникам и несколько сюрпризов.

По результатам соревнований победители получат памятные подарки.

В этом году конкурс "ПапаМамаРалли" пройдёт 15 марта на площадке и в учебном корпусе автошколы "Престиж" по адресу Вытегорское ш., 62. А пока вы можете посмотреть, как это происходило в прошлом году.

Автошкола приглашает всех желающих участвовать в "ПапаМамаРалли-2019". По вопросам участия вашей семьи обращайтесь по тел. 27-45-45.

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