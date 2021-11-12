Парафестиваль «Марафон талантов» завершился в Петрозаводске

Ежегодное мероприятие для людей с ограниченными возможностями здоровья прошло в этом году в онлайн-формате.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, в рамках Декады инвалидов в Петрозаводске прошёл республиканский парафестиваль «Марафон талантов-2021». Его организатором традиционно выступил Городской дом культуры. В этом году, как и в прошлом, в связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.

Видеосюжеты на фестиваль прислали участники из 15 районов Карелии и Петрозаводска. Проект собрал вместе вокальные группы, солистов, мастеров художественного слова, театральные и танцевальные коллективы. Для зрителей записали мастер-классы, модные показы, спортивные выступления и интервью. Видеоролики разделили на три номинации: «Карелия вдохновляет», «Ты не один» и «Жизнь и творчество без границ». Финалом фестиваля стал «Театральный БУМ».

Организаторы благодарят участников праздника. Полностью познакомиться с циклом видеороликов этого года можно на странице Городского дома культуры.