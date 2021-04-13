Парфенчиков анонсировал появление крупного мебельного производства в Петрозаводске

Компания "Русский лесной альянс" приступила к модернизации мебельного производства, которая позволит увеличить объемы и ассортимент выпускаемой продукции.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после визита на предприятие.

"В Карелии нет ни одного крупного промышленного предприятия по производству мебели, и очень надеемся, что в ближайшее время, благодаря компании "Русский Лесной Альянс", такое предприятие у нас появится", – сказал глава республики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".