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Парфенчиков анонсировал строительство частных аэродромов в Карелии

Новости. Общество
14:00, 15 Апреля 2021
фото: pixabay
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Правительство Карелии готово оказать поддержку частным инвесторам, которые собираются строить за свой счет посадочные площадки на территории республики.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, один из таких аэродромов может быть построен в Сегеже – этот вопрос обсуждается с владельцем Сегежского ЦБК – компанией АФК "Система".

"В рамках взаимодействия с частными инвесторами мы также планируем создание сети аэропортов. В частности, сейчас мы ведем работу с АФК "Система", чтобы они выразили желание создать аэропорт в районе Сегежи. Сейчас решаются земельные вопросы. Конечно, мы идем навстречу, понимая, что за счет частного инвестора мы можем создать достаточно быстро хорошую инфраструктуру практически в центре Карелии", - сказал губернатор.

Кроме того, планируется посадочной площадки для малой авиации в Сортавальском районе.

Для кого будут предназначены частные аэродромы, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-04-15 15:37:53
Жители Карелии от частных аэродромов получат только неудобства из-за шума от этих объектов. Возить же частники будут только свои холёные тела на малых авиационных судах.
dimchik19725
2021-04-15 15:00:16
Да их полно по всей Карелии! Просто зарегистрируйте их и занесите в реестр в росавиации! Зачем что то придумывать, создавать??
Гость
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