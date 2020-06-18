Парфенчиков добивается запуска поезда "Карелия", считая его менее опасным для инфицирования

Глава Карелии Артур Парфенчков направил обращение в РЖД с предложением возобновить рейсы поезда "Карелия", как более безопасного по сравнению с мурманскими поездами, проходящими через республику.

Об этом губернатор заявил сегодня в ходе «Прямой линии» на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Предложение все-таки запустить наш поезд "Карелия", потому что мы считает, что он менее опасный, чем тот поезд, на котором сегодня ездят (в Москву – прим. ред): мурманские вот эти поезда и так далее... Я надеюсь, что мы поезд "Карелия" в ближайшее время запустим", - сказал Парфенчиков. Какие поезда он считает более опасными с точки зрения эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".