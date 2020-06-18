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Парфенчиков добивается запуска поезда "Карелия", считая его менее опасным для инфицирования

Новости. Общество
16:01, 19 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчков направил обращение в РЖД с предложением возобновить рейсы поезда "Карелия", как более безопасного по сравнению с мурманскими поездами, проходящими через республику.

Об этом губернатор заявил сегодня в ходе «Прямой линии» на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Предложение все-таки запустить наш поезд "Карелия", потому что мы считает, что он менее опасный, чем тот поезд, на котором сегодня ездят (в Москву – прим. ред): мурманские вот эти поезда и так далее... Я надеюсь, что мы поезд "Карелия" в ближайшее время запустим", - сказал Парфенчиков.

Какие поезда он считает более опасными с точки зрения эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-06-19 16:54:55
Это с чего вдруг такие выводы? Н е иначе поезд "Карелия" заговорённый и никакой вирус в него не сможет проникнуть :)
Дима
2020-06-19 17:06:14
zanoza, у нас все политическое: от поездов до коронавирусОВ.
zanoza
2020-06-19 17:48:35
Дима, согласна на все 100%
Дима
2020-06-19 16:38:35
Поезд №15/16 ничуть не хуже, а по стоимости ещё и ниже, чем №17/18. Не критично, короче.
Изя
2020-06-19 16:10:16
Видимо пришлым чинушкам на родину не уехать . поэтому и старается . :)
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