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Новости. Общество
08:05, 12 Апреля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков: "Этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Петрозаводск этой весной убирается хорошо.

Об этом глава Карелии написал на своих страницах в соцсетях.

"С удовлетворением отмечу, что этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году, - пишет Парфенчиков. - Если сравнить состояние центра города, в котором бывает в течение дня большинство горожан, то перемены очевидны. Есть недоработки, но они зачастую касаются чисто организационных вопросов. Если в штате учреждения есть дворник, то вопросы по уборке территории – к нему. Тоже самое касается придомовых территорий. Сегодня прошел по городу – у школ чисто. На заседании правительства поблагодарил руководителей школ и учреждений здравоохранения за наведение порядка на своих территориях. Актуальным остается вопрос обновления асфальта и вопросы благоустройства".

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Комментарии

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User
2019-04-12 09:52:38
Был в ПТМ и прошлой весной, и этой - разницы не заметил. По сравнению с другими подобными городами - ужос-ужос.
Горожанин
2019-04-12 09:47:47
В центре города действительно убрали.
На Кукковку посмотрите! Крошку трактором по краям тротуаров размели ...и все.
Dima
2019-04-12 09:45:15
В каком месте-то он стал чище? Из окон авто может быть. Но пешком по городу явно никто из чиновников не ходит.
Бриг
2019-04-12 09:12:42
То про прорыв говорит , то про чистый город . Всё ли ладно у него с адекватным восприятием действительности .
nae
2019-04-12 09:33:56
Бриг, видимо это мантры.
goo
2019-04-12 09:03:42
Как похорошел Петрозаводск при Мирошник!
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