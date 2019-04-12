Парфенчиков: "Этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году"

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Петрозаводск этой весной убирается хорошо.

Об этом глава Карелии написал на своих страницах в соцсетях.

"С удовлетворением отмечу, что этой весной Петрозаводск выглядит гораздо чище, чем в прошлом году, - пишет Парфенчиков. - Если сравнить состояние центра города, в котором бывает в течение дня большинство горожан, то перемены очевидны. Есть недоработки, но они зачастую касаются чисто организационных вопросов. Если в штате учреждения есть дворник, то вопросы по уборке территории – к нему. Тоже самое касается придомовых территорий. Сегодня прошел по городу – у школ чисто. На заседании правительства поблагодарил руководителей школ и учреждений здравоохранения за наведение порядка на своих территориях. Актуальным остается вопрос обновления асфальта и вопросы благоустройства".