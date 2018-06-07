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Новости. Общество
13:01, 07 Июня 2018

Парфенчиков хочет лишить выходящих на пенсию чиновников "золотых парашютов"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в парламент законопроект, согласно которому планируется приостановить выплату денежного поощрения госслужащим, выходящим на пенсию.

С этой целью руководитель региона предлагает приостановить действие нормы закона "О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности".

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Инженер Брунс
2018-06-07 14:26:48
может и хочет, но ничего не сделает, это не делается с кандочка
кир
2018-06-07 13:41:30
У них и так на пенсию высокий процент от оклада. Не такой как у вас.
йошкин кот
2018-06-07 13:33:59
популистр! хотел бы сделать (отменить) -уже сделал бы. все ждет чего-то, ордена выдумывает....
баян
2018-06-07 13:33:57
они хоть видели парашют? А денег дай (слуги народа)
Valentina Vonti
2018-06-07 13:32:27
Хорошее предложение ,давно надо было принять решение и не каких парашютов, пусть будет пенсия как у всех пенсионеров минимальная .
Сеня
2018-06-07 13:08:10
И правильно , самому не получать парашюты здесь .При жизни ( на работе т.е ) надо иметь всё .
Гость
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