Парфенчиков и Любарский рассказали о своих личных отношениях

Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский поддерживают личные отношения вне рабочего времени.

Об этом они рассказали во время «Прямой линии» с жителями республики.

На вопрос, как часто они общаются, губернатор ответил, что это происходит постоянно.

«Например, утром сегодня обсуждали весла для каяков», — сказал Парфенчиков.

По его словам, с главой города они обсуждают все вопросы не только по телефону, но и во время личных встреч.

«Хочется личного общения, обсудить спокойно какие-то вопросы в человеческой обстановке… Иногда гуляем вместе по городу, смотрим, какая ситуация…», — добавил глава Карелии.