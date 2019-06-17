Парфенчиков: Надо прекратить уже сказки рассказывать о территории опережающего развития

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство "быть реалистами" в оценке перспектив территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в поселке Надвоицы, где пока не заработало ни одного нового промышленного предприятия.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства Карелии, посвященном созданию ТОСЭР в моногородах Карелии.

По словам Парфенчикова, Надвоицы – самый сложный для создания ТОСЭР населенный пункт республики.

"Мы должны быть реалистами. Надо прекратить уже сказки рассказывать, что оно само по себе… Надо реально смотреть на вещи и самим себе, в первую очередь, говорить конкретную перспективу исходя из конкретной ситуации. Расположение поселка, какая логистика, какая дорога, потенциал и так далее», - сказал глава Карелии.

Что вызвало такое недовольство губернатора, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".