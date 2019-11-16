Парфенчиков наградил чиновницу из Представительства Карелии в Москве

Заместитель постоянного представителя Карелии при президенте Марина Кузьмина, которая ранее работала в Минсельхозе России, получила государственную награду республики.

В тексте указа главы республики Артура Парфенчикова говорится, что Марина Кузьмина награждена медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" за высокий профессионализм и за заслуги перед республикой и ее жителями.

До перехода на работу в Постпредство Карелии Кузьмина занимала должность заместителя директора административного департамента Минсельхоза России.

В мае 2017 года врио главы Карелии назначил своим заместителем по вопросам стратегического развития Владимира Тимофеева. Он перешел на работу в правительства Карелии с должности директора Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В настоящее время Тимофеев является постоянным представителем Карелии в Москве.