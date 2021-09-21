Парфенчиков наградил медалью руководителя отделения «Партии Роста» в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении руководителя регионального отделения «Партии Роста» Дмитрия Фабрикантова медалью имени Марка Пименова.

В указе говорится, что этой награды он удостоен «за вклад в благотворительную деятельность, направленную на развитие Республики Карелия в области образования и спорта, реализацию социально значимых проектов, а также активную благотворительную деятельность, направленнуж на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Медаль учреждена в честь известного в Карелии в ХIX веке купца и мецената Марка Пименова.

Дмитрий Фабрикатов возглавляет компанию «Петрагранит», которая за свой счет строит детский досуговый центр в Петрозаводске. На прошедших недавно выборах он баллотировался в Петросовет, но проиграл.

В интервью «Столице на Онего» Фабрикантов рассказывал о своем бизнесе и политических амбициях.