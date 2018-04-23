09:19, 23 Апреля 2018
Парфенчиков наградил руководителя комитета ЖКХ Петрозаводска Мизинкову "за высокий профессионализм"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил благодарственным письмом заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.
На своей странице в "ВКонтакте" Юлия Мизинкова опубликовала снимок с благодарственным письмом.
"Выражаю благодарность за высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей и активное участие в развитии местного самоуправления в Республике Карелия", - говорится в тексте благодарственного письма Мизинковой, подписанного Парфенчиковым.
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