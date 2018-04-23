Парфенчиков наградил руководителя комитета ЖКХ Петрозаводска Мизинкову "за высокий профессионализм"

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил благодарственным письмом заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.

На своей странице в "ВКонтакте" Юлия Мизинкова опубликовала снимок с благодарственным письмом.

"Выражаю благодарность за высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей и активное участие в развитии местного самоуправления в Республике Карелия", - говорится в тексте благодарственного письма Мизинковой, подписанного Парфенчиковым.