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Новости. Политика
09:19, 23 Апреля 2018

Парфенчиков наградил руководителя комитета ЖКХ Петрозаводска Мизинкову "за высокий профессионализм"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил благодарственным письмом заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлию Мизинкову.

На своей странице в "ВКонтакте" Юлия Мизинкова опубликовала снимок с благодарственным письмом.

"Выражаю благодарность за высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей и активное участие в развитии местного самоуправления в Республике Карелия", - говорится в тексте благодарственного письма Мизинковой, подписанного Парфенчиковым.


фото: https://vk.com/mizinkova

 

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Комментарии

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David
2018-04-23 13:08:39
Мля, нет слов. :)
Плейшнер
2018-04-23 12:04:29
Город в грязи утонул , а благодарности сыпятся чиновникам ,не дождаться окончания уборки. Что то опять перепутал Голова РК , в этой жизни.
однозначно
2018-04-23 10:17:34
Не надо жути нагонять. У них тоже есть план по поощрениям и взысканиям. Если нет поощрений и взысканий, значит кадровая работа не ведется. Это же элементарно.
Гарик
2018-04-23 10:04:52
Попов , Неее , только с тобой Карелия и ПТЗ станет краше , при моей поддержке ))).
Кстати , а что за ссылка (ниже) про приставов осужденных в Новгороде , может и у нас пора начинать в правительстве их выявлять и садить )))

Попов
2018-04-23 09:51:24
Гарик, того того)) будешь на работу на велосипеде добираться))никакого личного автомобиля))Она троллейбусы,автобусы,автомобили запретит, она ЖЕ Эколог)) песок тоже запретит.пыли не будет.Ливневой канализации не будет, будут все йогой заниматься по лужам в лаптях в тумане гулять, напротив здания Правительства № 19, ямы будут перешмыгивать, народ будет растяжку шпагат практиковать, очень пользительно, ну и секс шопов на пр.Ленина будет очень много)) от хорошей экологии ого гоо как встанет сила богатырская)))Да и все деревья повырубают нах...р прутиков навтыкают как на пр.Ленина.Нормально будет как в кишлаке, экологичненько.
gaudealis
2018-04-23 09:45:28
К аптекаршам у него претензии, почему они г*нище из приаптечных урн не выгребают. Больше же спросить не с кого...
В то же время,главная в городе по ЖКХ вся в шоколаде и с благодарственным письмом.
Артур, ты давай, ещё Боднарчуку не забудь благодарность объявить.
Попов
2018-04-23 09:33:53
Гарик, https://www.youtube.com/watch?v=cATph2TG65w
User
2018-04-23 09:33:33
Бу-га-га! Утрись, население, глотающее пыль бездорожья. Ты это выбрало!
кир
2018-04-23 10:14:19
User,ты больной на головку. Весеннее обострение, бывает. У тебя других тем нет как регулярно обвинять людей в неправильном выборе. Сам морального права не имеешь, так как не работаешь в рабочее время, а всех поучаешь. Ну и нашел себе работёнку не выше охранника, глазеющего в монитор.
User
2018-04-23 10:27:22
кир, пыли обглотался что ли?! Потешные вы, страдальцы застабильные. Бу-га-га!
Попов
2018-04-23 09:27:01
Пора уже поменять Мирошник на Мизинкову. Мизинкова достойной заменой будет тутошней мерше, тетка работящая толк будет.
Гарик
2018-04-23 09:29:15
Так и она вроде не того была , Попов , ты же определись )))
Гарик
2018-04-23 09:25:23
Не понять ничего , только же критиковали её . И почему награждают зама , а не начальника ( а её грызут ) . Политика голимая.
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