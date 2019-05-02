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Новости. Общество
12:11, 02 Мая 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков напомнил любителям отдыха на природе об уголовной ответственности

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Глава Карелии Артур Парфенчиков напомнил об уголовной ответственности за пожары, возникающие из-за небрежности любителей отдыха на природе.

"Впереди длинные выходные, которым сопутствует хорошая погода. Многие отправятся на отдых в лесопарковую зону и на дачи. Обращаю внимание, что на территории нашей республики уже зафиксированы первые лесные пожары, которые нередко возникают из-за небрежности и баловства. Пожалуйста, давайте беречь леса!" - обратился к отдыхающим Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

"Поджигать сухую траву запрещено законом. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, - напомнил губернатор, - в Карелии действуют круглосуточные телефоны "прямой линии" лесной охраны: (8-814-2) 55-55-80, 8-800-100-94-00, по которому каждый в любое время суток может бесплатно позвонить, обнаружив лесной пожар. Также функционирует бесплатное мобильное приложение "Берегите лес", которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах страны".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-02 13:05:11
Да пусть на переживает за выходные дни, ибо быдлятина уже пропила все свои деньги. Шашлыки на природе у них в ближайшее время не намечаются по причине нищебродства. Будут бродить в безнадежной перспективе похмелиться , но куркулятина им денег в долг не даст. Так что лесных пожаров не предвидится.
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