Парфенчиков напомнил об ответственной миссии следователей в их профессиональный праздник

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов Карелии с профессиональным праздником.

"Привлечение к установленной законом ответственности лиц, совершивших преступления, борьба с коррупцией, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан - ответственная миссия. От профессионализма, ответственности, грамотных оперативных действий сотрудников при расследовании преступлений и профилактике преступлений во многом зависит спокойствие и стабильность в обществе и дальнейшее социально-экономическое развитие нашей республики. На собственном опыте знаю, насколько сложная и кропотливая это работа. В современных условиях она требует полной самоотдачи, постоянного обновления знаний, принципиальности и настойчивости", - говорится в поздравлении главы региона.

День сотрудника органов следствия РФ – отмечается ежегодно 25 июля. Это профессиональный праздник сотрудников и работников следственного комитета, сотрудников и работников следственных подразделений МВД и ФСБ.

Дата отмечается начиная с 2014 года, в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 августа 2013 года.