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Парфенчиков навестил пациентов Республиканской больницы, получивших тяжелые осложнения после COVID-19 (ВИДЕО)

Новости. Общество
07:25, 21 Января 2022
фото: кадр с видео

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил отделение пульмонологии в Республиканской больнице им. Баранова.

Как рассказал Артур Парфенчиков, в отделении пульмонологии развернут главный центр, где восстанавливаются после крайне тяжелых осложнений коронавируса жители республики:  

«Здесь помогают даже в тех случаях, когда кажется, что шансов практически не осталось… Огромная благодарность врачам!

Еще раз убедился, насколько верным было решение закупить для больницы аппарат ЭКМО. Когда легкие отказали, человек не может самостоятельно дышать, аппарат делает это за него, а организм набирается сил, чтобы бороться дальше.

Оборудование очень дорогостоящее. Но мы добились помощи из федерального центра. Более того, резервный фонд Правительства России выделил нам дополнительные средства, и мы закупили ЭКМО для нашей инфекционной больницы. Теперь они оба спасают жизни».

По словам главы Карелии, на днях в пульмонологию Республиканской больницы поступил еще один аппарат – бодиплетизмограф. Он позволяет оценить состояние легких пациента и более точно подобрать тактику реабилитации.

 

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