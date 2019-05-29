Парфенчиков назвал некорректными оптимистичные оценки Минфина

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство «не обольщаться» показателями резкого роста доходов бюджета – они выглядят внушительно лишь потому, что в предыдущие годы финансы республики находились в полном провале.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства Карелии, где обсуждался доклад министра финансов об итогах исполнения бюджета в 2018 году и первом квартале 2019 года.

Согласно официальным данным, по сравнению с уровнем 2017 года поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики в 2018 году выросли более чем на треть. Это самые высокие темпы роста в СЗФО, и одни из самых высоких в стране - 4 место среди субъектов Российской Федерации.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".