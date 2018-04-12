Парфенчиков назвал "плевком в лицо" неспособность районов платить за электричество

Рост долгов за электроэнергию в муниципальных образованиях Карелии подрывает эффективность работы правительства по снижению тарифов и всю макроэкономику республики.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, рост долгов за электроэнергию может привести к увеличению тарифов, снижения которого долго добивалось правительство.

"Это вопрос подрыва макроэкономической составляющей всей республики, подрыв работы, которую ведет правительства, это плевок в лицо!", - заявил Парфенчиков.

Что Парфенчиков посоветовал сделать руководителям районов-должников, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".