Парфенчиков назвал прорывом идею выращивать кукурузу в Карелии

Эксперимент местных животноводов по выращиванию нетрадиционной для региона кормовой культуры увенчался успехом, считают власти Карелии.

В этом году в совхозе «Ильинский» в деревне Тукса Олонецкого района высадили 17 гектаров кукурузы. Её будут использовать в качестве кормовой базы для крупного рогатого скота. Об этом информирует пресс-служба главы Карелии.

«По словам министра сельского хозяйства Владимира Лабинова, эксперимент совхоза оказался успешным: до такого состояния кукуруза в Карелии ещё не дозревала. Добиться высоких результатов позволили северные сорта, а также использование большого количества органических удобрений», — говорится в сообщении.

Директор совхоза Юрий Бурцев заявил, что кукуруза является основным кормовым ресурсом для молочного животноводства в центральной полосе России. Кукуруза дает высокую урожайность зеленой массы, а также содержит большое количество белка, сахара и протеина. По оценкам руководства предприятия, переход на новые корма позволит увеличить надои молока на 1,5 — 2 тонны в сутки.

В следующем году совхоз планирует высадить 200 гектаров кукурузы. Предполагается, что это позволит значительно увеличить поголовье крупного рогатого скота и обеспечить его кормом.

Выращивать северные сорта кукурузы со следующего года планирует совхоз «Мегрега», заявили в правительстве.

«Мы уверены, что кукуруза станет настоящим прорывом для нашего молочного животноводства: она позволит увеличить продуктивность стада и повысить качество молока», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее Минздрав Карелии рассказал, кому полезно есть кукурузу.