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Небезопасную кукурузу завезли в Карелию из Тамбовской области

Новости. Общество
16:40, 21 Октября 2024
фото: © Unsplash/MOHD HAFIZ YAHYA

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Продукция не прошла необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента «О безопасности зерна».

В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований при обороте зерна Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора в октябре 2024 года обнаружило нарушения в деятельности юридических лиц, осуществляющих деятельность в Тамбовской области. Об этом сообщили на сайте управления.

Две партии кукурузы на кормовые цели (28,72 т и 20,1 т) этих производителей поступили в Карелию в адрес сельскохозяйственного предприятия и охотничьего хозяйства.

Согласно данным ФГИС «Сатурн», предприятия оформили декларации о соответствии на партии кормовой кукурузы, при выращивании которой применялись различные пестициды и агрохимикаты.

В результате анализа информации, размещенной на сайте Росаккредитации, обнаружено, что в протоколах испытаний отсутствовали сведения о проведении исследований на содержание остаточного количество действующих веществ примененных пестицидов.

Кроме того, при оформлении декларации о соответствии одним из предприятий были проведены исследования на цезий Cs-137, однако образец для исследования составил 3 кг, в то время как действующий ГОСТ предписывает проводить исследование 5 кг продукции.

Таким образом, предприятия допустили недостоверное декларирование партии зерна, которая не прошла необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Решениями заместителя руководителя управления 17 октября 2024 года декларации о соответствии признаны недействительными. Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

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