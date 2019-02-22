Парфенчиков назвал уход Воронова "потерей" для правительства Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков официально подтвердил, что Александр Воронов уходит с поста министра по делам молодежи, физической культуры и спорту.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

"После обсуждения кандидатур с министром спорта России Павлом Колобковым пришли к совместному решению, что лучшей кандидатуры на должность директора училища, чем Александр Михайлович Воронов попросту нет. Назначение произойдет в ближайшее время. Это, конечно, потеря для правительства Карелии. Для правительства, но не для карельского спорта. Человек должен двигаться вперед, расти. Высокая федеральная должность открывает перед Александром Вороновым не только новые перспективы, но и налагает большую ответственность. Главное, что Александр Михайлович остается в Карелии, а значит и в нашей команде. Думаю, что карельский спорт во многом выиграет от того, что во главе федерального учреждения будет проверенный временем опытный управленец, хорошо знакомый со спецификой развития спорта в республике", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

При этом Парфенчиков не сообщил, кто займет место Воронова.

"Подобрать нового министра спорта – не самая простая задача. Этот человек должен не только иметь спортивные достижения и знать спорт «изнутри», но и обладать организаторскими качествами, навыком руководящей работы, иметь в активе налаженные контакты в отрасли на федеральном уровне. Будем искать", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что пост министра спорта может занять Алексей Ермашов.