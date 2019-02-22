Стало известно, кто может сменить министра Воронова

Вице-президент Союза биатлонистов России по спортивным технологиям, житель Карелии Алексей Ермашов может сменить Александра Воронова на посту министра по делам молодежи, физической культуре и спорту республики.

Напомним, по данным источника "Столицы на Онего", Воронов возглавит федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге. Сам министр пока воздерживается от комментариев.

Как сообщает ГТРК Карелия, председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ.

"Алексей Ермашов вероятнее всего займет должность министра после ухода Александра Воронова", - сказал источник.

"Столице на Онего" пока не удалось получить комментарий Ермашова.