Министр Александр Воронов перейдет на другую работу

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов возглавит федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Александр Михайлович возглавит федеральное училище в Кондопоге", - сказал он.

"Пока без комментариев. Пока ничего не могу сказать", - прокомментировал информацию Воронов "Столице на Онего"..

В то же время он подтвердил, что знает о слухах о его переходе на работу в федеральное училище олимпийского резерва.