Министр Александр Воронов перейдет на другую работу

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Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов возглавит федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге.
Об этом "Столице на Онего" рассказал источник, знакомый с ситуацией.
"Александр Михайлович возглавит федеральное училище в Кондопоге", - сказал он.
"Пока без комментариев. Пока ничего не могу сказать", - прокомментировал информацию Воронов "Столице на Онего"..
В то же время он подтвердил, что знает о слухах о его переходе на работу в федеральное училище олимпийского резерва.
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