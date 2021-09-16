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Парфенчиков не против сыграть в хоккей, но предупредил, что он «травматичный игрок»

Новости. Общество
11:59, 17 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков, возможно, примет участие в традиционном хоккейном матче, который накануне Нового года проводят студенты и руководители Государственного училища олимпийского резерва в городе Кондопога.

Об этом заявил сам губернатор, отвечая на приглашение, которое он получил от училища во время «Прямой линии» с жителями Карелии.

«Я очень травматичный игрок. У меня есть одна проблема, что я обычно весь матч не доигрываю, и потом хромаю два месяца. Но постараюсь принять ваше предложение», — сказал Парфенчиков.

По его словам, даже если в этом дружеском матче не будет силовых приемов, он сам может «куда-нибудь влезть, как эмоциональный человек».

 

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Комментарии

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Кинокритик
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