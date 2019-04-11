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Новости. Экономика
11:36, 11 Апреля 2019
фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия

Парфенчиков не увидел "эффектной" работы Корпорации развития Карелии

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Смена руководителя государственной Корпорации развития Карелии, отвечающей за привлечение инвестиций в республику, должна привести к появлению практических результатов, которых пока не видно, заявил Артур Парфенчиков.

Эту тему он поднял на заседании правительства при обсуждении планов социально-экономического развития Карелии на 2019 год, пишут "Вести Карелии".

"Мы пока, к сожалению, не видим эффектного влияния этой организации на тот комплекс работ, который проводит сегодня правительство. Пока видим идеи, видим какие-то прожекты, но это очевидно, что предметного эффективного влияния на решение тех задач, о которых мы говорили, Корпорация развития не определяет", - сказал Парфенчиков.

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-04-11 12:46:32
Недавно общался с коллегами по опасному бизнесу из других регионов. Черт меня дернул за язык сказать, что у нас население 628 тыщ человеков и куча всяких министерств для управления ими. Они поржали весьма конкретно. Я даже на них обиделся, ибо за державу обидно.
zanoza
2019-04-11 12:23:45
А конкретные дела правительства региона видны? Что-то тоже пока не видно! Но своё фиаско признавать не хочется, а вот обвинить во всех бедах "Корпорацию развития" очень удобно! Но не стоит забывать что это ваше детище ,однако :)
XEON
2019-04-11 12:04:43
Так нужно собирать руководство из идейных предпринимателей . А строят по принципу теплого местечка для своих . какие могут быть результаты ? Вот только мероприятия (банкеты) для своих и умеют собирать !!!
кир
2019-04-11 11:52:49
Закрыть эту "корпорацию" слабо?
Сеня
2019-04-11 11:41:55
Хе Хе два года смотрел что то видел , а на третий год увидел - "ничего ". И поэтому в экон. прорыв собрался . С чем и с кем ?? Ужасти какие то .
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