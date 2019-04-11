Парфенчиков не увидел "эффектной" работы Корпорации развития Карелии

Смена руководителя государственной Корпорации развития Карелии, отвечающей за привлечение инвестиций в республику, должна привести к появлению практических результатов, которых пока не видно, заявил Артур Парфенчиков.

Эту тему он поднял на заседании правительства при обсуждении планов социально-экономического развития Карелии на 2019 год, пишут "Вести Карелии".

"Мы пока, к сожалению, не видим эффектного влияния этой организации на тот комплекс работ, который проводит сегодня правительство. Пока видим идеи, видим какие-то прожекты, но это очевидно, что предметного эффективного влияния на решение тех задач, о которых мы говорили, Корпорация развития не определяет", - сказал Парфенчиков.

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