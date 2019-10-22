Парфенчиков обещает привести в порядок общежития техникумов в течение 5-7 лет

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал техникумы и их общежития в Петрозаводске.

Руководитель республики побывал в минувший понедельник в техникуме городского хозяйства и колледже технологии и предпринимательства.

"В техникуме городского хозяйства в этом году завершилась реорганизация, к нему присоединен строительный техникум. Сейчас уже стало очевидным, что это было правильное решение: объединение позволило аккумулировать материальные и кадровые ресурсы, положительный результат есть. На средства, выделенные из регионального бюджета - 1 млн 700 тыс руб. – заметно преобразилась химическая лаборатория. Здесь не просто сделали хороший ремонт, но и оснастили ее в соответствии с самыми серьезными требованиями - по стандартам WorldSkills", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в целом, материальная база двух этих техникумов неплохая. При этом сегодня важно привести в порядок и общежития, создать хорошие условия проживания иногородним студентам.

"Конечно, нужны очень большие средства, чтобы сделать их современными и комфортными. Понятно, что мы ограничены в возможностях, и сделать все и сразу у нас возможности нет. Но, надеюсь, что в течение 5-7 лет мы приведем общежития в приличное состояние", - отметил Парфенчиков.