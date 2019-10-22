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Новости. Общество
09:44, 22 Октября 2019
фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте

Парфенчиков обещает привести в порядок общежития техникумов в течение 5-7 лет

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Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал техникумы и их общежития в Петрозаводске.

Руководитель республики побывал в минувший понедельник в техникуме городского хозяйства и колледже технологии и предпринимательства.

"В техникуме городского хозяйства в этом году завершилась реорганизация, к нему присоединен строительный техникум. Сейчас уже стало очевидным, что это было правильное решение: объединение позволило аккумулировать материальные и кадровые ресурсы, положительный результат есть. На средства, выделенные из регионального бюджета - 1 млн 700 тыс руб. – заметно преобразилась химическая лаборатория. Здесь не просто сделали хороший ремонт, но и оснастили ее в соответствии с самыми серьезными требованиями - по стандартам WorldSkills", - написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в целом, материальная база двух этих техникумов неплохая. При этом сегодня важно привести в порядок и общежития, создать хорошие условия проживания иногородним студентам.

"Конечно, нужны очень большие средства, чтобы сделать их современными и комфортными. Понятно, что мы ограничены в возможностях, и сделать все и сразу у нас возможности нет. Но, надеюсь, что в течение 5-7 лет мы приведем общежития в приличное состояние", - отметил Парфенчиков.

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Комментарии

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Изя
2019-10-22 09:53:32
" В течении 5-7 лет "
Это столько он планирует быть в Карелии ? Однако , развалимся с ним окончательно . Жуть (((((((((((((((((( А в пол года не уложиться ?? Да свалить отсюдова :)
Гость
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