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Парфенчиков объяснил, почему ликвидируются "школы с большой историей"

Новости. Общество
16:22, 11 Ноября 2020
фото: Наталья Митрофанова/"Республика"
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Старые школьные здания, многие из которых представляют историческую ценность для Петрозаводска, не всегда можно реконструировать из-за новых строительных нормативов, поэтому их приходится закрывать.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Это отдельная проблема, что мы даже где-то и школы теряем, которые по идее сегодня можно реконструировать, но мы не можем обеспечить нормативы, которые имеются к этим заведениям… Очень жаль, что мы теряем старые такие школы с большой историей, потому что мы не можем в рамках реконструкции вернуть их образованию...", - сказал Парфенчиков.

Какой выход видит губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-11-11 16:53:41
Бывшую 22-ю на Кирова, 8 взялись реконструировать. То есть можем, когда хотим?
елпидифор
2020-11-11 16:38:59
Здание 8-й школы уже убили до Парфенчикова, этот "скелет" надобно уничтожить. Но так дело дойдет и до 9-й школы, и уже пора был подумать о судьбе исторического здания сегодня, а не когда ему придут кранты.
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