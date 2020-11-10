Парфенчиков объяснил, почему ликвидируются "школы с большой историей"

Старые школьные здания, многие из которых представляют историческую ценность для Петрозаводска, не всегда можно реконструировать из-за новых строительных нормативов, поэтому их приходится закрывать.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Это отдельная проблема, что мы даже где-то и школы теряем, которые по идее сегодня можно реконструировать, но мы не можем обеспечить нормативы, которые имеются к этим заведениям… Очень жаль, что мы теряем старые такие школы с большой историей, потому что мы не можем в рамках реконструкции вернуть их образованию...", - сказал Парфенчиков. Какой выход видит губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".