Парфенчиков объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как были выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

В Карелии за минувшие сутки было подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что большая часть новых случаев заболевания выявлена после изучения круга контактов граждан, которые уже были заражены.

"Из всех новых случаев 47 - выявлены в результате оперативной отработки круга контактов ранее заболевших лиц. Я благодарю наших медиков и сотрудников Роспотребнадзора за эту работу, которая позволяет в максимально короткие сроки принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. И что особенно важно, это позволяет контролировать состояние каждого пациента и своевременно начинать лечение, не доводя ситуацию до тяжелых осложнений", - сообщил Парфенчиков.

По данным на 27 июня в Карелии всего заболели коронавирусом 1236 человек. Число выздоровевших: 531 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 шесть человек.