Число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки

В республике подтверждено еще 59 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщает, что в республике за сутки подтверждено 59 новых случаев заражения COVID-19: в Петрозаводске – 21 человек, в Пряжинском районе – 3 человека (деревня Падозеро – 2, поселок Матросы -1), в Прионежском районе – 4 человека (поселок Деревянка-1, поселок Кварцитный – 3), в Сегежском районе – 2 человека (поселок Надвоицы – 1, поселок Пертозеро -1), в Кондопожском районе – 4 человека (село Кончезеро -2, Кондопога – 2), в Лахденпохье - 7 человек, в Сортавальском районе – 3 человека (Сортавала – 1, поселок Рускеала- 1, поселок Хелюля -1), в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Ряймяля), в Суоярвском районе – 2 человека (поселок Поросозеро), в Олонце – 2 человека, в Муезерском районе – 9 человек (поселок Муезерский – 8, поселок Волома -1), в Беломорском районе – 1 человек (поселок Сосновец).

Выздоровели еще 26 человек: в Петрозаводске - 10, в Олонецком районе - 2, в Беломорском районе - 3, в Кемском районе - 4 (в том числе 3 рабочих Белопорожской ГЭС), в Сортавальском районе - 1, в Муезерском районе - 3, в Сегежском районе – 2. Также выписан еще 1 работник АО "ВАД".

"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии– 201,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2,1 раза выше и составляет 423 случая, по Северо-Западу – 375,2", - сообщает оперштаб.

По данным на 27 июня в Карелии всего заболели коронавирусом 1236 человек. Число выздоровевших: 531 человек. Умерли с диагнозом COVID-19 шесть человек.

Всего проведено 74210 тестов на коронавирус, из них 1169 тестов - за минувшие сутки.

1581 человек находится на самокарантине, за сутки их число выросло на 29 человек.

В местах обсервации располагаются 34 человека, один из которых поступил туда за минувший день.

Ранее глава Карелии рассказал, как можно остановить распространение коронавируса.