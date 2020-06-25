Глава Карелии рассказал, как можно остановить распространение коронавируса

Артур Парфенчиков ознакомил с оперативной информацией по коронавирусу в Карелии, а также рассказал о соблюдении правил, которые помогут остановить распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 24 новых случая COVID-19: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

По словам главы Карелии, сейчас заболеваемость коронавирусом в республике носит волнообразный характер.

"Для того, чтобы остановить распространение инфекции, важно ответственное использование средств индивидуальной защиты и исключение контактов, особенно с теми, кто вернулся из поездки за пределы своего населенного пункта, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - Правила чрезвычайно просты, но эффективны. Давайте соблюдать их вместе. Потому что от каждого зависит, как быстро мы сможем победить эту напасть".

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека. Выздоровели 477.