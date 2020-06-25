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Глава Карелии рассказал, как можно остановить распространение коронавируса

Новости. Общество
14:47, 25 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Артур Парфенчиков ознакомил с оперативной информацией по коронавирусу в Карелии, а также рассказал о соблюдении правил, которые помогут остановить распространение инфекции.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 24 новых случая COVID-19: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

По словам главы Карелии, сейчас заболеваемость коронавирусом в республике носит волнообразный характер.

"Для того, чтобы остановить распространение инфекции, важно ответственное использование средств индивидуальной защиты и исключение контактов, особенно с теми, кто вернулся из поездки за пределы своего населенного пункта, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - Правила чрезвычайно просты, но эффективны. Давайте соблюдать их вместе. Потому что от каждого зависит, как быстро мы сможем победить эту напасть".

Напомним, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека. Выздоровели 477.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дима
2020-06-25 15:15:10
Есть два способа: 1. Коллективный иммунитет 2. Вакцина (если будет создана).
Всё остальное - это мнения, точки зрения и ничем не подкреплённые домыслы.
zanoza
2020-06-25 15:11:27
Останоить корону-19 может только лекарство,которого пока нет от этой болезни, а все эти маски и предосторожности ещё ни одну эпидемию не остановили.
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