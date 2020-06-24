890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО) 14
24.06.2020 14:04
Шестерых пешеходов-нарушителей поймали в Петрозаводске 1
24.06.2020 16:35
Глава Ростуризма призвала россиян ехать отдыхать в Карелию 5
24.06.2020 13:00
Тяговые агрегаты в Карелии исполнили "Собачий вальс" (ВИДЕО) 3
24.06.2020 14:20
Несколько семей в Карелии наказали за неправильное использование маткапитала 1
24.06.2020 12:12

Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

Новости. Общество
08:53, 25 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 1133 человека, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 24 новых случая COVID-19 подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека.

Выздоровели 477, за минвушик сутки выписаны по выздоровлению 8 человек: в Петрозаводске - 5, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) - 2, также выписан еще 1 рабочий АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 71752 исследования на коронавирус (+1373 за сутки).

На самокарантине в Карелии находятся 1398 человек (-13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 35 человек (-4 за сутки).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 21
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»