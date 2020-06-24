Еще 24 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 1133 человека, сообщили в оперштабе.

За минувшие сутки 24 новых случая COVID-19 подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 16 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 3 человека, в Пудоже – 1 человек.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1133 человека.

Выздоровели 477, за минвушик сутки выписаны по выздоровлению 8 человек: в Петрозаводске - 5, в Кемском районе (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС) - 2, также выписан еще 1 рабочий АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 71752 исследования на коронавирус (+1373 за сутки).

На самокарантине в Карелии находятся 1398 человек (-13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 35 человек (-4 за сутки).