Парфенчиков объявил об открытии «новой страницы в политической истории Карелии»

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с началом работы новый состав парламента республики.

Губернатор выступил сегодня на первом после выборов заседании Законодательного собрания.

«Сегодня на первом заседании Законодательного собрания Карелии седьмого созыва вы открываете новую страницу политической истории нашей республики. По итогам прошедших выборов в парламенте Карелии произошли отнюдь не косметические, а, действительно, очень серьезные, глубокие изменения, как в партийном представительстве, так и в персональном составе депутатского корпуса. Это, в частности, достаточно веское подтверждение того, что избирательная кампания проведена честно, открыто, при высоком уровне политической конкуренции», - сказал Парфенчиков.

Он отметил, что в результате выборов персональный состав депутатского корпуса обновился на 60%.