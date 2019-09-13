Парфенчиков обратился к муниципалитетам Карелии с предложением освободить многодетные семьи от земельного налога

Выпадающие доходы поселений возместят из республиканского бюджета, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил обращения в городские и сельские поселения региона с предложением освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога. Сегодня льгота в размере от 50% до 100% по уплате земельного налога многодетным семьям уже предоставляется в восьми муниципальных образованиях Карелии.



В случае принятия такого решения, муниципалитет предоставит информацию о сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из республиканского бюджета.



Вопрос о дополнительных гарантиях для многодетных семей – один из приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.



В четверг, 12 сентября, на сессии Законодательного Собрания депутатами была поддержана другая инициатива по улучшению положения многодетных семей, с которой выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович. Со следующего года семьи с тремя и более детьми не будут платить транспортный налог на легковой автомобиль или мотоцикл с двигателями мощностью до 200 лошадиных сил.