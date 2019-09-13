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Новости. Общество
11:05, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Парфенчиков обратился к муниципалитетам Карелии с предложением освободить многодетные семьи от земельного налога

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Выпадающие доходы поселений возместят из республиканского бюджета, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил обращения в городские и сельские поселения региона с предложением освободить многодетные семьи от уплаты земельного налога. Сегодня льгота в размере от 50% до 100% по уплате земельного налога многодетным семьям уже предоставляется в восьми муниципальных образованиях Карелии.

В случае принятия такого решения, муниципалитет предоставит информацию о сумме выпадающих доходов, которые могут быть возмещены из республиканского бюджета.

Вопрос о дополнительных гарантиях для многодетных семей – один из приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации.

В четверг, 12 сентября, на сессии Законодательного Собрания депутатами была поддержана другая инициатива по улучшению положения многодетных семей, с которой выступили Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович. Со следующего года семьи с тремя и более детьми не будут платить транспортный налог на легковой автомобиль или мотоцикл с двигателями мощностью до 200 лошадиных сил.

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Комментарии

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Жорж
2019-09-13 12:17:13
Какой то странный пиар -ход . Не проще сделать как пишет
Бюджет . А так одна болтовня .
бюджет
2019-09-13 11:58:52
А если у них нет ни машины, ни земли??? Зачем эти «танцы с бубном», мозги мнимой заботой попудрить? Нужно проще и яснее: за 1-го ребёнка столько то, за 2-го - столько то, за 3-го столько то......и далее. Все очень просто!
Goxa
2019-09-13 11:46:51
Поддерживаю! В Москве для многодетных весь общественный транспорт - бесплатный. Наконец-то многодетные семьи у нас хоть какие то льготы получают.
Lana
2019-09-13 11:36:51
А может их вообще от всего освободить? В том числе от общественно полезного труда на благо страны. Домохозяйки, блин!
однозначно
2019-09-13 11:16:53
С фига ли одно и двухдетные добросовестные налогоплательщики должны спонсировать любителей размножаться в больших количествах ? Артурчик распоряжается бюджетом как своей квартирой на Арбате.
Гость
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