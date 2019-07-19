Парфенчиков определил, сколько медведей и барсуков можно добыть в Карелии

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Артур Парфенчиков подписал распоряжение о квотах добычи бурого медведя и барсука в Карелии.
Глава Карелии подписал распоряжение о квотах добычи бурого медведя и барсука на территории республики в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.
Можно добыть 518 особей медведя и 107 барсуков.
Всего в Карелии насчитывается более 4,7 тысяч медведей и около 2,7 барсуков.
Стрелять разрешается только в зверей старше года.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства Карелии.
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