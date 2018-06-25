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Новости. Общество
12:46, 25 Июня 2018

Парфенчиков отменил фуршет в честь Дня Карелии

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Глава республики считает, что праздник должен быть доступен каждому.

О том, что принято решение отменить официальный прием по случаю 98 годовщины образования республики, Артур Парфенчиков сообщил на своей странице ВКонтакте. Глава пригласил всех в Беломорск, где в этом году состоится праздник. В программе – фестиваль по стритболу, мастер-класс по кююккя, выступления местных и приглашенных коллективов, выставки, фестиваль первобытной культуры, концерт приглашенной звезды.

"Дорогие друзья! Приглашаю всех 7 июля в Беломорск, где состоится празднование 98 годовщины образования нашей республики! – написал Артур Парфенчиков. - Добавлю, что в этом году мною принято решение отменить официальный прием Главы Карелии по случаю Дня республики. Считаю, что фуршеты излишни. Праздник должен быть народным и доступным каждому!". 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2018-06-25 14:07:47
Правильно. Эти денежные средства направить на транспорт в городе Беломорске.
Кирюха непутёвый
2018-06-25 13:10:49
Здесь то сказал как то и в тему . А когда зарплату повышал себе , министрам и депутатам это что было .? Тоже " доступность" каждого в красивой и обеспеченной жизни за счет бюджета .
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