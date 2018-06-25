Парфенчиков отменил фуршет в честь Дня Карелии

Глава республики считает, что праздник должен быть доступен каждому.

О том, что принято решение отменить официальный прием по случаю 98 годовщины образования республики, Артур Парфенчиков сообщил на своей странице ВКонтакте. Глава пригласил всех в Беломорск, где в этом году состоится праздник. В программе – фестиваль по стритболу, мастер-класс по кююккя, выступления местных и приглашенных коллективов, выставки, фестиваль первобытной культуры, концерт приглашенной звезды.

"Дорогие друзья! Приглашаю всех 7 июля в Беломорск, где состоится празднование 98 годовщины образования нашей республики! – написал Артур Парфенчиков. - Добавлю, что в этом году мною принято решение отменить официальный прием Главы Карелии по случаю Дня республики. Считаю, что фуршеты излишни. Праздник должен быть народным и доступным каждому!".