Парфенчиков оценил экономический эффект от снижения тарифов на электроэнергию для бизнеса

Снижение тарифов на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса в Карелии в 2018 году позволило предпринимателям сэкономить около трех миллиардов рублей.

Ранее правительство Карелии поясняло, что уменьшение стоимости электроэнергии произошло благодаря сокращению расходов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков Карелии, а также перераспределению нагрузки перекрестного субсидирования расходов населения по оплате электрической энергии на крупные организации.

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