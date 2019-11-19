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Новости. Экономика
10:02, 19 Ноября 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Парфенчиков ожидает рост доходов Карелии в 2020 году

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что власти региона работают над увеличением доходов республики, что позволит усилить поддержку социально незащищенных граждан.

Рост собственных доходов Карелии, по предварительной оценке Парфенчикова, в 2020 году составит 12,1%. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

"Рост доходов, соответственно, позволяет нам увеличить и расходы по наиболее важным для республики направлениям. Так в 2020 году увеличиваем финансирование на поддержку социально незащищенных слоев населения, образование, здравоохранение и развитие национальной экономики", - сообщил Парфенчиков.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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Devil
2019-11-19 10:42:46
Одна болтовня и полное отсутствие планомерной созидательной работы .
Блогер
2019-11-19 10:19:22
И он абсолютно прав . Доходы его растут каждый год и будут расти , в отличии от населения региона .
Лучше бы про Сегежское ЧП что то сказал , речи "не о чём" его уже изрядно надоели .
Гость
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