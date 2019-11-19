Парфенчиков ожидает рост доходов Карелии в 2020 году

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что власти региона работают над увеличением доходов республики, что позволит усилить поддержку социально незащищенных граждан.

Рост собственных доходов Карелии, по предварительной оценке Парфенчикова, в 2020 году составит 12,1%. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

"Рост доходов, соответственно, позволяет нам увеличить и расходы по наиболее важным для республики направлениям. Так в 2020 году увеличиваем финансирование на поддержку социально незащищенных слоев населения, образование, здравоохранение и развитие национальной экономики", - сообщил Парфенчиков.

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